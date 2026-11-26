Более 250 кыргызстанских паломников, отправившихся на малый хадж — умру через туристическую компанию «Нур Умра Трэвел», не могут вернуться на родину из Саудовской Аравии. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель отдела умры муфтията Абдулазиз Туташпаев.

По его словам, в муфтияте создана комиссия для решения ситуации. При содействии представителя ДУМК и соотечественников удалось обеспечить их местами для проживания.

Сейчас рассматривается вопрос приобретения авиабилетов. В муфтияте рассчитывают организовать возвращение всех паломников в Кыргызстан в ближайшие два дня.

Напомним, ранее более 100 кыргызстанцев, купивших путевки у «Нур Умра Трэвел», застряли в Ташкенте по пути в Саудовскую Аравию. У многих не было виз и авиабилетов. Главу компании задержали по подозрению в мошенничестве.

Сегодня межведомственная комиссия аннулировала аккредитацию турфирмы на организацию поездок в умру в сезоне 2026–2027 годов.

В муфтияте отметили, что в ноябре и декабре ожидается значительный рост числа паломников. В связи с этим граждан призвали тщательно проверять документы и условия поездки, учитывать ситуацию на Ближнем Востоке и заранее уточнять, как будет организовано возвращение на родину в случае непредвиденных обстоятельств.

Кроме того, прозвучало предложение рассмотреть возможность вылета паломников из Кыргызстана, поскольку в таком случае контролировать ситуацию и оказывать помощь при возникновении проблем будет проще.

Ранее аккредитацию муфтията на организацию поездок в умру имели 36 туристических компаний. После аннулирования аккредитации «Нур Умра Трэвел» их осталось 35.