В Бишкеке на пересечении улиц Токтогула и Турусбекова произошел прорыв тепловой сети. Горячая вода залила тротуар, арыки и пешеходную зону. Об этом ранее сообщили читатели.

В мэрии уточнили, что повреждение обнаружили возле дома № 40 на улице Табышалиева. Там произошел прорыв теплотрассы. Сеть ввели в эксплуатацию в 1985 году.

На месте работают специалисты муниципального предприятия «Бишкектеплосеть».

Поврежденный участок временно отключили от теплоносителя. Подачу отопления и горячей воды приостановили по следующим адресам:

улица Турусбекова, дома 41, 43;

улица Токтогула, дома 194, 196, 198, 200;

улица Табышалиева, дома 29, 38, 40;

проспект Чингиза Айтматова, дома 22, 24, 26, 28;

детский сад № 58 на улице Манасчи Сагынбая, 191;

лицей № 4;

турецкий лицей.

Городские власти озвучили, что ремонт планируют завершить в течение четырех часов.