В Бишкеке часть домов в микрорайоне «Джал-23» сегодня отключат от отопления и подачи горячей воды. Об этом уведомляет пресс-службы мэрии города.

Отмечается, что в связи с подключением дополнительного корпуса школы № 72 к системе централизованного теплоснабжения 19 ноября 2026 года с 9.00 до 15.00 будет временно приостановлена подача горячей воды и отопления в следующих жилых домах:

микрорайона «Джал-23» — дома № № 35, 33, 31, 28/1, 28, 29, 26, 25, 24, 23, 23/1, 22, 21, 20.

После завершения работ подача горячей воды и отопления будет восстановлена.

МП «Бишкектеплоэнерго» приносит жителям извинения за временные неудобства и благодарит за понимание.