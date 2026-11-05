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24.kg

В городе Манасе открыли жилые комплексы почти на 2 тысячи квартир

15:16, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В городе Манасе Джалал-Абадской области состоялось открытие жилого комплекса «Асман Резиденс-7» на 1 тысячу 65 квартир. В церемонии участвовал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев, сообщила пресс-служба кабмина.

Жилой комплекс состоит из 12 блоков. По словам главы кабмина, сегодня сотни семей получат ключи от новых квартир в рамках государственной ипотечной программы.

Одновременно в онлайн-формате состоялось открытие еще 16 объектов в Джалал-Абадской области. Среди них — жилой комплекс «Асман-8» на 600 квартир в городе Манасе и «Асман-14» на 312 квартир в Сузакском районе.

Таким образом, три новых жилых комплекса рассчитаны в общей сложности на 1 тысячу 977 квартир.

Кроме жилых домов, в регионе открыли дополнительный корпус Джалал-Абадского государственного университета, новые школы, фельдшерско-акушерский пункт в селе Гулистан, кирпичный завод в Базар-Коргонском районе, спортивные и культурные объекты в Ноокенском и Сузакском районах.

Выступая на мероприятии, Адылбек Касымалиев заявил, что президент Садыр Жапаров поставил задачу превратить город Манас во второй экономический центр Кыргызстана.

По его словам, строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан должно способствовать развитию города как крупного торгового, производственного и транспортного узла.

«Мы строим сильное государство через крепкие семьи», — подчеркнул глава кабмина.

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