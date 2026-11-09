В Манасе материалы по видео с поцелуями в здании мэрии передали в суд

В Манасе материалы проверки по видео с целующейся парой в здании мэрии передали в городской суд. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Ролик распространился в соцсетях после празднования Дня города Манаса. На видео молодые люди целуются в здании мэрии, что вызвало обсуждение среди пользователей.

В милиции установили личности участников и составили на них административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Материалы направили в суд для принятия решения.

Позже выяснилось, что молодые люди не работают ни в мэрии, ни в представительстве президента. По данным местных властей, их привлекли со стороны в качестве IT-специалистов. Один из участников видео публично извинился за произошедшее.