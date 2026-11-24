Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев встретился с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Об этом сообщили в кабмине.

По его данным, встреча прошла в Москве.

По данным кабинета министров, стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, уделив особое внимание энергетике и цифровизации.

Амангельдиев подчеркнул важность укрепления стратегического партнерства с Россией и заявил о готовности Кыргызстана совместно работать над новыми проектами. Александр Новак, в свою очередь, выразил готовность содействовать реализации совместных инициатив.

По итогам встречи стороны договорились активизировать работу профильных министерств и ведомств по обсужденным вопросам.