Манас: в микрорайоне «Ак-Тилек» завершено строительство школы
В микрорайоне «Ак-Тилек» города Манаса завершено строительство школы на 375 ученических мест. Проект профинансирован за счет средств республиканского бюджета и Стабилизационного фонда.
Строительство школы было начато Министерством строительства в марте текущего года.
Согласно проекту, общая площадь здания составляет 4,2 тысячи квадратных метров. Школа состоит из четырех блоков.
Образовательное учреждение построено с учетом современных требований. Помимо учебных классов, здесь предусмотрены лаборатории, библиотека, столовая, медицинский кабинет, кабинеты информатики и труда, актовый зал, а также спортивный зал со всеми необходимыми условиями.
Напомним, по поручению президента в начале 2026 года в Манасе началось строительство шести школ. На сегодня строительство пяти из них завершено. Работы по возведению еще одной школы в Курманбекском муниципальном управлении продолжаются.