В микрорайоне «Ак-Тилек» города Манаса завершено строительство школы на 375 ученических мест. Проект профинансирован за счет средств республиканского бюджета и Стабилизационного фонда.

Строительство школы было начато Министерством строительства в марте текущего года.

Согласно проекту, общая площадь здания составляет 4,2 тысячи квадратных метров. Школа состоит из четырех блоков.

Образовательное учреждение построено с учетом современных требований. Помимо учебных классов, здесь предусмотрены лаборатории, библиотека, столовая, медицинский кабинет, кабинеты информатики и труда, актовый зал, а также спортивный зал со всеми необходимыми условиями.

Напомним, по поручению президента в начале 2026 года в Манасе началось строительство шести школ. На сегодня строительство пяти из них завершено. Работы по возведению еще одной школы в Курманбекском муниципальном управлении продолжаются.