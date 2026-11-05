Глава кабмина принял участие в мероприятии, посвященном 149-летию города Манас

Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 149-летию города Манас. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев отметил, что сегодня Кыргызстан находится на пути масштабных преобразований.

В 2027 году объем ВВП достигнет 3 триллионов сомов, а консолидированный бюджет превысит 1 триллион сомов. Он подчеркнул, что Джалал-Абадская область является энергетической опорой Кыргызстана, а строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и альтернативной автодороги Север — Юг расширяет возможности региона.

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Глава кабмина отметил, что история города не ограничивается 149 годами. Официальная история города начинается с 1877 года, а в 2025 году ему было присвоено название «Манас».

В праздничный день в Джалал-Абадской области были введены в эксплуатацию 18 социальных и промышленных объектов. В трех первых жилых комплексах «Асман Резиденс» владельцам были вручены ключи от 1 тысячи 224 квартир. Также завершено строительство еще 1 тысячи 740 квартир в жилых комплексах «Асман-Резиденс-7» и «Асман-Резиденс-8».

В завершение Адылбек Касымалиев выразил благодарность ветеранам, строителям, предпринимателям и всем жителям, внесшим вклад в развитие города, поздравил горожан с праздником и пожелал крепкого единства, мира, благополучия и процветания.