Адылбек Касымалиев принял участие в республиканском совещании по вопросам социально-экономического развития и эффективности государственного управления в регионах с участием Садыра Жапарова. Об этом сообщает кабмин.

Касымалиев выступил с докладом об основных достижениях в социально-экономическом развитии страны, результатах проводимых реформ и стратегических приоритетах.

«Расширение возможностей государства наглядно отражается в работе, проводимой в регионах. Если в 2021 году на здравоохранение было выделено 26 миллиардов сомов, то в 2026 году этот показатель достиг 73,1 миллиарда сомов. На сферу образования в 2026 году предусмотрено 96 миллиардов сомов. В 2026-м запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 262 объектов социальной инфраструктуры. В 2027 году также начнется строительство 42 медучреждений и 107 школ. Ведется строительство современных дорог. Если в 2021 году асфальт был уложен всего на 175 километрах, то по состоянию на ноябрь 2026 года этот показатель составил 1 тысячу 883 километра. Реализуемые проекты меняют облик регионов и повышают их туристический потенциал. Ожидается, что в 2026 году количество иностранных граждан, посетивших Кыргызстан, достигнет 12-13 миллионов человек», — сказал он.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/5 Фото кабмина

Адылбек Касымалиев добавил, что в 2025 году по стране введены в эксплуатацию 119 промышленных предприятий. На 2026 год запланирован ввод в эксплуатацию 118 предприятий: 71 предприятие уже введено в эксплуатацию, до конца года планируется запуск еще 47 предприятий.

Говоря о важности совершенствования системы государственного и местного управления, Адылбек Касымалиев рассказал о проводимой работе по дебюрократизации, реализации программы «Правительственные акселераторы», цифровизации государственных услуг.

Председатель кабмина подчеркнул, что в системе местного управления имеются серьезные недостатки.

«Несмотря на то что созданы все условия для эффективной работы, нынешнее положение дел с точки зрения инициативности, профессионализма и личной ответственности местных руководителей вызывает серьезную обеспокоенность и обоснованную критику. Во время рабочих поездок в регионы президент лично встречается с населением и на местах выслушиваете волнующие граждан проблемы. Но эти вопросы должны решаться местными руководителями в пределах их полномочий. В регионах наблюдается низкая заинтересованность в открытии новых предприятий, недостаточно инициатив по созданию рабочих мест. В отдельных регионах имеются недостатки в своевременном и эффективном использовании выделенных средств», — сказал он.

Адылбек Касымалиев продолжил, что последствия этих вопросов отчетливо проявляются во внутренней миграции. Концентрация населения в Бишкеке создает дополнительную нагрузку на транспортную и социальную инфраструктуру столицы, а дорожные заторы стали серьезной проблемой.

В ходе совещания начальник управления по подготовке решений президента и кабмина Азамат Кадыралиев представил мониторинг деятельности полпредств президента в областях, отдельных районных госадминистраций и органов местного самоуправления за девять месяцев 2026 года.

В ходе мониторинга в деятельности органов местной власти выявлены серьезные недостатки и факты нарушения исполнительской дисциплины.

По итогам совещания в отношении отдельных руководителей, допустивших серьезные недостатки в работе, будут приняты решения.