В Манасе построят новый аэропорт, который будет обслуживать грузовые самолеты

В городе Манасе Джалал-Абадской области построят новый аэропорт, который будет обслуживать грузовые авиарейсы. Об этом в интервью агентству «Кабар» сообщил директор Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

По его словам, новая авиагавань станет частью крупного транспортно-логистического узла, объединяющего авиационные, железнодорожные и автомобильные грузоперевозки.

Новый аэропорт решили строить вблизи маршрута строящейся железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Такое расположение позволит осуществлять логистику грузов более удобно и эффективно.

Данияр Бостонов также напомнил об авиарейсах, которые уже связывают КР и КНР, добавив, что определенный двумя странами маршрут имеет значение для организации грузовых авиарейсов из Кашгара.

Предполагается, что аэропорт сможет принимать как небольшие грузовые самолеты, так и крупные воздушные суда, такие как Boeing 747.

Новый аэропорт в Манасе также планируется использовать для транзитной логистики.