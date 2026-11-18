В Кыргызстане время реагирования сотрудников милиции на обращения граждан сократилось с одного-трех часов до 10 минут. Об этом заявил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев, выступая на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, добиться таких показателей удалось благодаря оснащению сотрудников милиции боди-камерами, планшетами и внедрению современных цифровых технологий.

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Глава кабмина сообщил, что в стране работают 60 передвижных пунктов милиции. Кроме того, созданы современные лаборатории для проведения ДНК, дактилоскопических, баллистических и почерковедческих экспертиз.

«Автопарк органов внутренних дел обновили на 95 процентов, сотрудники полностью обеспечены форменным обмундированием. По всей республике установили свыше 10 тысяч камер видеонаблюдения, созданы ситуационные центры и современный Цифровой экспертный центр МВД», — заявил Адылбек Касымалиев.

Он утверждает, что усиление цифрового контроля на дорогах позволило снизить аварийность почти на 40 процентов.

Отдельно глава кабмина остановился на модернизации спасательных служб. По его словам, в 2026 году Министерству чрезвычайных ситуаций передали 116 единиц специальной техники. Всего с 2021 по 2026 год ведомство получило 652 единицы автотранспорта и спецтехники на 7 миллиардов сомов.

Касымалиев рассказал и о строительстве новых следственных изоляторов. В Караколе ввели в эксплуатацию СИЗО № 23, рассчитанный на 200 человек.

До конца 2026 года планируют завершить строительство и ввести в эксплуатацию еще два следственных изолятора — № 21 в Чуйской области и № 25 в Ошской области.

В исправительных учреждениях страны открыли 10 новых производственных цехов и мастерских.

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В судебной системе, по словам главы кабмина, продолжается строительство 16 объектов. Система электронных извещений внедрена во всех 64 судах страны.

Через приложение «Электронный нотариат» за девять месяцев провели более 1,8 миллиона нотариальных действий, а информационная система «Пробация» интегрирована с базами данных 11 государственных органов.

Кроме того, Касымалиев сообщил, что в 2026-м военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов предоставили 1 тысячу 604 квартиры в Бишкеке, Манасе, Караколе и других городах.

В ближайшее время планируют передать еще 1 тысячу 786 квартир. В селе Бужум Баткенской области продолжают строить 60-квартирный жилой дом для сотрудников силовых структур.