Бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов предложил придать городу Манасу статус города республиканского значения, как Бишкеку и Ошу. Поводом стали недовольство части граждан переименованием Джалал-Абада и споры об использовании имени национального героя.

По словам политика, некоторые его знакомые болезненно воспринимают то, что имя Манаса регулярно фигурирует в криминальных новостях.

«В Манасе произошло убийство; в Манасе совершено ограбление; в Манасе изнасиловали девочку; в Манасе возникли проблемы…» — привел он примеры подобных заголовков.

Кулов подчеркнул, что речь идет не об отсутствии уважения к национальному герою, а, напротив, об особом отношении к его имени.

Он напомнил, что еще на этапе обсуждения переименования Джалал-Абада предлагал сначала внести изменения в Конституцию и придать городу статус республиканского значения.

По мнению бывшего главы правительства, город, названный в честь Манаса, должен иметь более высокий административно-правовой статус, а не оставаться городом областного значения.

При этом Кулов отметил, что решение о переименовании приняли без проведения республиканского или местного референдума. В связи с этим некоторые граждане предлагают провести опрос и выяснить, как к новому названию относятся жители самого города, области и других регионов Кыргызстана.

Политик также обратил внимание на мнение тех, кто считает, что имя Манаса не следует присваивать слишком большому количеству объектов.

В качестве примеров он привел Манасский район, одноименный населенный пункт недалеко от Бишкека и международный аэропорт «Манас». По словам Кулова, само по себе присвоение имени национального героя не гарантирует экономического развития и процветания.

«Не важнее ли обеспечить их реальное развитие и процветание?» — задался вопросом экс-премьер.

Вместе с тем Кулов сомневается, что предложение о пересмотре названия города сейчас получит поддержку.

Вместо этого он предлагает вернуться к вопросу о повышении административного статуса Манаса. По его мнению, парламент мог бы рассмотреть соответствующие поправки в Конституцию с последующим вынесением их на всенародный референдум.

Политик считает, что такую инициативу можно обсудить после президентских выборов в рамках возможных дальнейших изменений системы государственного управления. Таким образом, Кулов предлагает не возвращать Джалал-Абаду прежнее название, а повысить статус города, который теперь носит имя Манаса.

Напомним, Джалал-Абад переименовали в Манас в сентябре 2025 года: соответствующий закон президент Садыр Жапаров подписал 17 сентября, а в силу он вступил 29 сентября.