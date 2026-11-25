В Кыргызстане установлены районные коэффициенты к заработной плате сотрудников золотодобывающих предприятий и оловянного месторождения Сары-Жаз. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ принят для обеспечения дополнительной оплаты труда работников горнодобывающих предприятий, расположенных в высокогорных и труднодоступных районах страны.

Согласно постановлению, размеры районных коэффициентов определяются отдельным приложением. Они предусматривают дополнительные выплаты к заработной плате сотрудников указанных предприятий.

При этом финансировать надбавки будут сами предприятия за счет собственных средств. Дополнительное выделение денег из государственного бюджета постановлением не предусмотрено.

Одновременно отменяются ранее действовавшие решения правительства, регулирующие районные коэффициенты для работников золотодобывающей отрасли и месторождения Сары-Жаз.

В частности, утрачивают силу постановление от 30 мая 1995 года № 203, а также документы, которыми в соответствующие правила вносились изменения в 1998, 2005, 2019 и 2022 годах.

Новые правила вступят в силу через 15 дней.