Пожар на рынке «Джунхай» в Бишкеке ликвидирован

Пожар на рынке «Джунхай» ликвидирован. На месте работают восемь пожарных расчетов. Там же находятся замглавы МЧС Искендер Сулайманов, скорая помощь и милиция.

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В ГУВД Бишкека тем временем сообщили, что сообщение о пожаре складского помещения и контейнера на улице Ибраимова, где продавались люстры, поступил в 19:40.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Территория оцеплена, общественный порядок и безопасность обеспечивают более 200 сотрудников милиции.

По факту начата доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.