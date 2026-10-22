Пожар на рынке «Джунхай» в Бишкеке ликвидирован
Пожар на рынке «Джунхай» ликвидирован. На месте работают восемь пожарных расчетов. Там же находятся замглавы МЧС Искендер Сулайманов, скорая помощь и милиция.
В ГУВД Бишкека тем временем сообщили, что сообщение о пожаре складского помещения и контейнера на улице Ибраимова, где продавались люстры, поступил в 19:40.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Территория оцеплена, общественный порядок и безопасность обеспечивают более 200 сотрудников милиции.
По факту начата доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.