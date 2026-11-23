В городе Манасе при пожаре в строящемся двухэтажном здании погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар произошел 22 ноября в селе Ынтымак на улице А. Каримбекова. Возгорание возникло в строящемся двухэтажном здании.

Пожар полностью ликвидировали в 22.56.

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В результате происшествия пострадали трое мужчин. Двоих вынесли из горящего здания и передали бригаде скорой помощи. Однако один из них скончался в больнице, второй находится в реанимации.

Третий мужчина погиб на месте от отравления дымом. Его тело спасатели извлекли из здания и передали медикам.

Специалисты устанавливают причину пожара и размер материального ущерба.