Страшная трагедия. Трое детей погибли в Оше при пожаре в частном доме

Трое детей погибли в Оше при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в МЧС.

Блок YouTube

По предварительным данным, огонь вспыхнул около 4.00, однако звонок в Пожарную службу поступил лишь спустя 42 минуты.

На месте пожара обнаружили тела троих девочек — 2013, 2016 и 2018 годов рождения.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки на кухне либо неисправный электрообогреватель.

Площадь возгорания составила 120 квадратов.

Отец девочек получил около 60 процентов ожогов тела, он госпитализирован в областную больницу.