Страшная трагедия. Трое детей погибли в Оше при пожаре в частном доме
Трое детей погибли в Оше при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в МЧС.
По предварительным данным, огонь вспыхнул около 4.00, однако звонок в Пожарную службу поступил лишь спустя 42 минуты.
На месте пожара обнаружили тела троих девочек — 2013, 2016 и 2018 годов рождения.
Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки на кухне либо неисправный электрообогреватель.
Площадь возгорания составила 120 квадратов.
Отец девочек получил около 60 процентов ожогов тела, он госпитализирован в областную больницу.