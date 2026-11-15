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Страшная трагедия. Трое детей погибли в Оше при пожаре в частном доме

13:01, 15 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Трое детей погибли в Оше при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в МЧС.

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По предварительным данным, огонь вспыхнул около 4.00, однако звонок в Пожарную службу поступил лишь спустя 42 минуты.

На месте пожара обнаружили тела троих девочек — 2013, 2016 и 2018 годов рождения.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки на кухне либо неисправный электрообогреватель.

Площадь возгорания составила 120 квадратов.

Отец девочек получил около 60 процентов ожогов тела, он госпитализирован в областную больницу.

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