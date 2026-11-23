Двое погибших и двое пострадавших при пожаре в городе Манасе оказались гражданами Узбекистана. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По данным милиции, возгорание произошло 22 ноября около 21.30 на улице А.Каримбекова в районе «Ынтымак». Оно возникло в строящемся двухэтажном здании.

В результате происшествия на месте погибли двое граждан Узбекистана 1986 и 1988 годов рождения. Еще двое мужчин 1999 и 1990 годов рождения пострадали. Первый был госпитализирован в реанимационное отделение и находится в коме, второму оказали медицинскую помощь.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации Манасского городского отдела внутренних дел.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Для установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара.