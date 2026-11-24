В Бишкеке и Оше построят крупные реабилитационные центры. Об этом сообщил на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции министр труда, социального обеспечения и миграции Алмаз Имангазиев.

В ходе заседания депутаты также обсудили вопросы поддержки людей с инвалидностью, социального контракта и развития реабилитационных центров.

Нардеп Гуля Кожокулова подняла вопрос социализации и трудоустройства людей с аутизмом и другими формами инвалидности. По ее словам, родители таких детей обеспокоены тем, что произойдет с ними после достижения совершеннолетия и какие возможности для дальнейшей жизни и работы им будут доступны.

Министр признал, что проблема носит системный характер и касается не только трудоустройства, но и диагностики, образования и реабилитации. По его словам, министерство намерено пересмотреть нормативную базу и систематизировать работу совместно с Министерством здравоохранения и Министерством образования.

В планах — строительство двух крупных реабилитационных центров в Бишкеке и Оше, а также создание небольших учреждений в регионах. В них будут обучать не только профильных специалистов, но и родителей детей с особыми потребностями.

Кроме того, рассматривается возможность создания социальных кластеров. На одной территории могут разместить территориальное управление, реабилитационный и кризисный центры, а также службы поддержки пожилых людей.

Алмаз Имангазиев сообщил, что министерству предусмотрено около 3 миллиардов сомов, часть которых планируется направить на создание соответствующей инфраструктуры. Также прорабатываются проекты строительства реабилитационных центров в Таласской и Чуйской областях, в том числе в Кара-Балте.

Депутат Медина Кайрылбекова также обратила внимание на оплату труда персональных ассистентов. Сейчас они получают 8 тысяч 697 сомов, однако, по ее словам, этой суммы недостаточно для покрытия расходов, связанных с постоянным уходом за ребенком с инвалидностью.

Министр сообщил, что с 1 января 2027 года планируется повышение социальных выплат. Вопрос оплаты труда персональных ассистентов также будет дополнительно рассмотрен.