В селе Кызыл-Ой Суусамырской долины Чуйской области произошел крупный пожар в здании, где расположены детский сад, школьная библиотека и буфет. Об этом сообщили местные жители.

По предварительной информации, огонь быстро распространился и охватил здание. Очевидцы сообщают о сильном пожаре.

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Местные жители утверждают, что с момента возгорания прошло около двух часов, однако пожарные подразделения МЧС до сих пор не прибыли на место происшествия.

Отмечается, что село находится в отдаленной местности, это может затруднять прибытие спасателей. Причины возгорания, масштабы ущерба и информация о возможных пострадавших пока неизвестны.

Официальных комментариев МЧС на момент подготовки материала нет.