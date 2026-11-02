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24.kg

Охотников предупредили о штрафах за незарегистрированных собак

15:48, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане охотникам напомнили о необходимости соблюдать правила охоты. За их нарушение предусмотрен штраф в размере 12 тысяч 500 сомов. Соответствующее предупреждение распространила служба экологического и технического надзора.

Согласно опубликованной памятке, для законной охоты необходимо иметь государственное охотничье удостоверение, разрешение на добычу соответствующих видов животных и птиц, а также документы на охотничье оружие.

Отдельные требования предъявляются к охотничьим собакам и ловчим птицам. Они подлежат регистрации в установленном порядке.

При этом охотники должны соблюдать установленные сроки охотничьего сезона, разрешенные нормы добычи и ограничения, действующие на отдельных территориях.

За нарушение правил охоты статьей 263 Кодекса о правонарушениях предусмотрен штраф в размере 12 тысяч 500 сомов.

В природоохранном ведомстве напоминают, что незаконная охота может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность в зависимости от характера нарушения.

Ранее в Чуйской области, в ущелье Чункурчак, инспекторы выявили нарушение правил охоты в темное время суток с использованием тепловизионного оборудования. Нарушителя оштрафовали на 12 тысяч 500 сомов.

Специалисты призывают граждан заранее проверять наличие необходимых разрешений и соблюдать установленные правила охоты, чтобы избежать штрафов и причинения ущерба животному миру.

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