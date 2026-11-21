На территории Иссык-Кульской области продолжаются рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и выявление водителей, нарушающих ПДД.

В ходе мероприятия сотрудники отдела по обеспечению безопасности дорожного движения Балыкчи выявили водителя, имеющего неоплаченные штрафы на общую сумму 215 тысяч сомов.

Автомобиль в соответствии с требованиями законодательства помещен на штрафстоянку.

ГУОБДД МВД призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, своевременно оплачивать штрафы и ответственно относиться к безопасности на дорогах.



