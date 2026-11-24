В Ой-Талском айыльном аймаке Кара-Кульджинского района выявлен факт незаконной охоты. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

По данному факту на место выехали сотрудники Ошского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с представителями Ошского областного управления внутренних дел и провели соответствующую проверку.

В ходе нее установлено, что житель села Ылай-Талаа гражданин Т.К. без каких-либо разрешительных документов незаконно добыл десять куропаток и двух зайцев.

За данное правонарушение в соответствии с Кодексом о правонарушениях на него наложен административный штраф в размере 12,5 тысячи сомов.

Кроме того, в целях возмещения ущерба, причиненного природе, на основании утвержденных такс предъявлена претензия на общую сумму 30 тысяч сомов, в том числе 20 тысяч за 10 куропаток и 10 тысяч за двух зайцев.

Министерство призывает граждан бережно относиться к природным богатствам, охранять животный мир и не допускать случаев незаконной охоты.