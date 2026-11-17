В ходе очередного рейдового мероприятия, проведенного сотрудниками Нарынского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, выявлен факт незаконной охоты.

В частности, во время рейда на участке Беш-Бала в долине Ак-Сай Ат-Башинского района были задержаны жители Ат-Башинского района — гражданин Б. уулу Б. и сопровождавший его гражданин Э. у. Ы. Они перевозили, привязав к лошади, разделанную голову и рога одного архара без соответствующих разрешительных документов.

По данному факту на месте был составлен соответствующий акт. Материалы переданы в Ат-Башинский районный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств происшествия и проведения дальнейшего разбирательства.