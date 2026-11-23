В городе Манасе строительную компанию «Дастан Гранд Хаус» оштрафовали на 2,2 миллиона сомов за нарушения строительных норм, требований охраны труда и техники безопасности. Об этом сообщило Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ.

Джалал-Абадское региональное управление департамента государственного архитектурно-строительного контроля проверило четыре строительных объекта компании.

Речь о многоэтажных зданиях по следующим адресам:

улица З.Джамашева, 135 — 12-этажное здание из девяти блоков;

улица Ю.Абдрахманова, 3А — 15-этажное здание из 27 блоков;

улица Барпы Сейил, 179 — 9-этажное здание из пяти блоков;

улица Ю.Абдрахманова, 7/1 — 12-этажное здание из 11 блоков.

По итогам контрольных мероприятий компании выдали предписания об устранении нарушений и оштрафовали на общую сумму 2,2 миллиона сомов.