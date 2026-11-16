Череп и рога. В Ат-Башинском районе задержали предполагаемых браконьеров

В Ат-Башинском районе Нарынской области выявлен факт предполагаемой незаконной охоты. У двух граждан обнаружили череп и рога дикого барана, которые они перевозили на лошади. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По данным милиции, 13 ноября сотрудники Нарынского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора проводили проверку на участке Таш-Кокту в долине Ак-Сай.

Во время проверки они обнаружили двух граждан, которые перевозили привязанные к седлу лошади череп и рога дикого барана. При этом никаких разрешительных документов у мужчин не было.

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По факту составлен соответствующий акт, а материалы переданы в Ат-Башинский РОВД. Информация зарегистрирована в электронном журнале учета происшествий, начата доследственная проверка.

Для установления обстоятельств происшествия назначена судебно-зоологическая экспертиза обнаруженного черепа животного.

В настоящее время милиция проводит проверку и выясняет происхождение останков дикого барана, а также обстоятельства возможной незаконной охоты.