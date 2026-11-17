В Кыргызстане охота разрешена до 13 декабря
Охота на территории Кыргызской Республики регулируется Законом «Об охоте и охотничьем хозяйстве» и Правилами охоты, утвержденными постановлением кабинета министров от 4 февраля 2025 года № 55.
Охотничий сезон 2026-го установлен с 15 августа по 13 декабря. При этом сроки добычи определяются отдельно для каждого вида животных и птиц.
Охота на сибирского козерога, косулю, кабана, фазана и кеклика допускается только при соблюдении установленных сроков, лимитов и наличии необходимых разрешительных документов.
Ежегодно предусматривается лимит на использование объектов животного мира в количестве до 150 голов. В этом году выдано разрешение на использование объектов животного мира (бараны Марко Поло) в количестве 133 голов.
Для законной охоты необходимы охотничье удостоверение, путевка и соответствующие разрешительные документы.
За незаконную добычу отдельных видов животных предусмотрено возмещение ущерба:
— снежный барс — 2 миллиона сомов;
— архар — 1,5 миллиона;
— марал — 1,5 миллиона;
— бурый медведь — 1,5 миллиона;
— сибирский козерог — 300 тысяч.