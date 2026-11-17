Охота на территории Кыргызской Республики регулируется Законом «Об охоте и охотничьем хозяйстве» и Правилами охоты, утвержденными постановлением кабинета министров от 4 февраля 2025 года № 55.

Охотничий сезон 2026-го установлен с 15 августа по 13 декабря. При этом сроки добычи определяются отдельно для каждого вида животных и птиц.

Охота на сибирского козерога, косулю, кабана, фазана и кеклика допускается только при соблюдении установленных сроков, лимитов и наличии необходимых разрешительных документов.

Ежегодно предусматривается лимит на использование объектов животного мира в количестве до 150 голов. В этом году выдано разрешение на использование объектов животного мира (бараны Марко Поло) в количестве 133 голов.

Для законной охоты необходимы охотничье удостоверение, путевка и соответствующие разрешительные документы.

За незаконную добычу отдельных видов животных предусмотрено возмещение ущерба:

— снежный барс — 2 миллиона сомов;

— архар — 1,5 миллиона;

— марал — 1,5 миллиона;

— бурый медведь — 1,5 миллиона;

— сибирский козерог — 300 тысяч.