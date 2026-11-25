В Кыргызстане предлагают ввести уголовную ответственность за умышленное повреждение пограничных заграждений и штрафы за их повреждение по неосторожности, в том числе домашними животными. Законопроект внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Инициатором документа выступил депутат Бакытбек Калпаев. Законопроект предусматривает изменения в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и Закон «О Государственной границе Кыргызской Республики».

Как отмечается в справке-обосновании, на границе Кыргызстана, в том числе на участках с Таджикистаном, регулярно фиксируются случаи повреждения и срезания колючей проволоки.

По данным разработчика, заграждения зачастую повреждают для незаконного перегона скота и перемещения товаров через границу в обход пунктов пропуска.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 378-1, предусматривающей наказание за умышленное повреждение, уничтожение или приведение в негодность пограничной инфраструктуры с целью незаконного пересечения границы либо перемещения товаров, животных и других предметов.

За такие действия предлагается установить штраф от 50 тысяч сомов до 100 тысяч сомов, исправительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.

Если преступление совершено группой лиц или по предварительному сговору, наказание составит до трех лет лишения свободы либо штраф от 100 тысяч сомов до 200 тысяч сомов.

Наиболее строгое наказание предусмотрено за действия организованной группы, преступного сообщества либо повреждение заграждений с применением насилия или угроз в отношении пограничников. В таких случаях предлагается лишать свободы на срок от трех до пяти лет.

Отдельно законопроект предусматривает ответственность за повреждение пограничной инфраструктуры по неосторожности.

В частности, если домашний скот повредит ограждение из-за ненадлежащего контроля со стороны владельца или пастуха, физическим лицам может грозить штраф в размере 5,5 тысячи сомов, юридическим — 17 тысяч сомов.

В пояснительной записке подчеркивается, что повреждение заграждений приводит к дополнительным расходам государства на их восстановление и создает условия для незаконного пересечения границы.

При этом новая уголовная статья не будет распространяться на случаи прибытия иностранных граждан и лиц без гражданства для реализации права на убежище.