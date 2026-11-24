В Кыргызстане предлагают ввести штрафы за использование обозначений «эко», «био», «органик» и «экологически чистый» на товарах, органический статус которых не подтвержден. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Документ предусматривает изменения в законы об органическом производстве, внутренней торговле, защите прав потребителей и Кодекс о правонарушениях.

Согласно законопроекту, производителям и продавцам запретят использовать обозначения «био», «эко», «органик» и их производные, если они создают у покупателей ложное впечатление об органическом происхождении продукции.

Ограничения предлагают распространить не только на этикетки товаров, но и на названия компаний, индивидуальных предпринимателей и коммерческие обозначения.

За использование органической маркировки на продукции без подтвержденного статуса предлагается установить штрафы для физических лиц в размере 3 тысяч сомов, для юридических — 15 тысяч.

При повторном нарушении в течение года штрафы составят 6 и 30 тысяч сомов.

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Кроме того, сертифицированную органическую продукцию в магазинах предлагают размещать отдельно от обычных товаров с соответствующим информационным обозначением.

Продавцов обяжут проверять органический статус товаров по специальному реестру. При этом предпринимателей не будут заставлять приобретать дополнительное торговое оборудование или увеличивать площадь помещений.

Аналогичные требования планируют распространить на интернет-магазины и маркетплейсы. Органическую продукцию необходимо будет выделять в отдельный раздел электронного каталога и указывать ее статус непосредственно на странице товара.

За нарушение правил размещения товаров первоначально будет предупреждение. При повторном нарушении в течение года предлагается штрафовать физических лиц на 1 тысячу сомов, юридических — на 5 тысяч.

Законопроект вводит понятие «Органический аймак» — территории, на которой осуществляется комплексное развитие органического сельского хозяйства.

Предусматривается и упрощение перехода фермеров к органическому производству. В частности, для земель, ранее не использовавшихся в сельском хозяйстве, переходный период могут не устанавливать при наличии подтверждающих документов. В отдельных случаях его предлагают сокращать на год.

Разработчики считают, что изменения позволят защитить покупателей от недостоверной информации, повысить прозрачность торговли и создать дополнительные условия для развития органического сельского хозяйства.