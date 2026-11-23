Джалал-Абадское региональное управление службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провело оперативно-рейдовые мероприятия, направленные на пресечение незаконной охоты и охрану животного мира.

Рейды прошли на территории Сузакского, Базар-Коргонского и Ноокенского районов. В ходе них выявлены трое граждан, осуществлявших незаконную охоту. С нарушителями проведена разъяснительная работа о требованиях природоохранного законодательства и ответственности за его нарушение.

По итогам проверок в отношении троих граждан составлены соответствующие протоколы о правонарушениях. В соответствии с Кодексом о правонарушениях им назначены административные штрафы на общую сумму 37,5 тысячи сомов.

Кроме того, установлено, что один из нарушителей незаконно добыл одну особь кеклика (горной куропатки). За ущерб, причиненный животному миру, ему дополнительно предъявлено требование о возмещении ущерба на сумму 2 тысячи сомов.

Министерство призывает граждан соблюдать требования природоохранного законодательства, бережно относиться к дикой природе и не допускать случаев незаконной охоты.