«Кылым Банк» перешел в ведение управления делами президента
Управление делами президента стало владельцем 100 процентов акций «Кылым Банка». Об этом финансовое учреждение сообщило в центре раскрытия информации Кыргызской фондовой биржи.
Напомним, ранее весь пакет принадлежал Министерству финансов.
Смена акционера произошла накануне. Пакет включает 1 миллион простых именных акций. Уставный капитал банка составляет 1 миллиард сомов.
Указ о передаче банка управделами президента Садыр Жапаров подписал в августе. Согласно документу, решение принято для повышения эффективности работы финансового учреждения.