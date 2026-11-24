Председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов выступил против предложения ввести налог на сверхприбыль банков. По его мнению, это может сократить реинвестиции и замедлить развитие сектора. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы ГНС, действующее законодательство позволяет банкам не платить налог с дивидендов, если они направляют прибыль на развитие и капитализацию.

«Нам надо увеличивать налоговую базу, обороты, чтобы они тоже инвестировали в данную сферу. Думаю, это правильный механизм для оздоровления экономики. Если снова обложить налогом дивиденды, реинвестиции и инвестиции уменьшатся», — пояснил Алмамбет Шыкмаматов.

Он добавил, что налоги обеспечивают краткосрочные поступления в бюджет, тогда как инвестиции имеют долгосрочное значение для экономики.