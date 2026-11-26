Борьба с киберпреступностью. Антифрод-системы внедрили в 70 процентов банков КР
В Кыргызстане антифрод-системы, предназначенные для выявления и предотвращения мошеннических операций, внедрены в 70 процентов коммерческих банков. Об этом 26 ноября на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя Национального банка Мелс Аттокуров.
На заседании рассматривается ход исполнения постановлений парламента по противодействию мошенничеству в банковской сфере и интернете.
По словам Аттокурова, Нацбанк совместно с Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой работает над созданием централизованной антифрод-системы. Она позволит государственным органам и финансовым учреждениям обмениваться информацией о подозрительных операциях в режиме реального времени.
Межведомственная рабочая группа, действующая с 2024 года, уже разработала техническое задание для создания системы. Условия для ее внедрения планируется подготовить в 2027 году.
Представитель Нацбанка также сообщил, что в рамках исполнения постановлений Жогорку Кенеша сформирована нормативная база и внедрены основные механизмы защиты граждан от мошенничества.
Среди них:
- период охлаждения при оформлении кредитов;
- возможность установить самозапрет на получение кредитов;
- обязательное внедрение антифрод-систем в коммерческих банках;
- запрет на передачу банковских карт и данных доступа к ним третьим лицам.
По словам Аттокурова, после внедрения этих механизмов сократилось количество жалоб на онлайн-кредиты, оформленные мошенническим путем. Однако ущерб от мошенничества с использованием методов социальной инженерии продолжает расти.
Он привел статистику зарегистрированных фактов: в первом квартале 2026 года их было 60, во втором — 38, в третьем — 17.
Кроме того, Национальный банк ввел дополнительную форму регулятивной банковской отчетности. На ее основе планируется анализировать статистику мошеннических операций и при необходимости разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства.