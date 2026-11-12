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Кыргызстан собрался в космос. Разработана госпрограмма на 2027–2031 годы

15:25, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане планируют создать собственную космическую отрасль. Управление делами президента вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров об утверждении Государственной программы развития космической отрасли на 2027–2031 годы.

Согласно пояснительной записке, главная цель документа — формирование национальной космической отрасли и внедрение спутниковых технологий в государственное управление, экономику и систему национальной безопасности.

Программа предусматривает создание национальной инфраструктуры дистанционного зондирования Земли, развитие спутниковой связи, геоинформационных технологий и научных исследований.

В частности, власти намерены наладить обмен спутниковыми данными между ведомствами и обеспечить доступ к цифровым сервисам органам местного самоуправления, научным организациям и предпринимателям.

Предполагается, что спутниковые технологии будут использовать для решения государственных задач, развития экономики и повышения эффективности управления территориями.

Отдельное внимание планируют уделить международному сотрудничеству, подготовке технологической базы и созданию условий для коммерческого использования космических разработок.

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В пояснительной записке отмечается, что по указу президента от 29 апреля 2026 года управление делами президента отвечает за формирование и реализацию государственной политики в области спутниковых технологий.

Из представленной информации не следует, что Кыргызстан намерен самостоятельно запускать ракеты или строить космодром. Основной акцент программы сделан на использовании спутниковых данных, развитии инфраструктуры и цифровых технологий.

Сведения о стоимости программы, источниках ее финансирования и конкретных сроках реализации отдельных проектов в представленном описании не приводятся.

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