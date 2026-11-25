Сегодня с участием управляющего делами президента Каныбека Туманбаева состоялась презентация новой услуги по доставке государственных регистрационных номерных знаков и техпаспортов по указанному гражданами адресу.

По данным управделами президента, Садыр Жапаров поручил до 1 декабря полностью перевести процесс онлайн-перерегистрации транспортных средств в дистанционный формат, исключив необходимость посещения регистрационных подразделений и ожидания в очередях.

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Раньше даже при онлайн-перерегистрации автомобиля гражданам приходилось лично приезжать за государственными номерами и техпаспортами. Поручение президента выполнено — созданы условия для их получения без посещения регистрационных подразделений.

Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава совместно с ОАО «Кыргыз почтасы» продемонстрировал работу новой услуги в тестовом режиме.

На первом этапе услуга будет доступна в пилотном режиме только в Бишкеке при перерегистрации транспортных средств.

При перерегистрации автомобиля через мобильное приложение «Түндүк» граждане смогут выбрать услугу доставки. При сохранении действующего государственного номера можно будет заказать доставку только техпаспорта, а при его замене — нового государственного номера и техпаспорта одновременно.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/4 Фото управделами президента

Готовые документы и государственные номера будут доставляться по указанному гражданином адресу в течение четырех часов с момента их передачи сотрудникам ОАО «Кыргыз почтасы».

Стоимость доставки будет определяться в зависимости от расстояния и оплачиваться отдельно.

Новая услуга направлена на создание комфортных условий для граждан, экономию их времени, устранение очередей, повышение качества и прозрачности государственных услуг, а также снижение коррупционных рисков.