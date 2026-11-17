Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения передают из ведения Министерства здравоохранения в подчинение управления делами президента. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

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Согласно документу, решение принято в целях совершенствования системы управления государственными учреждениями, эффективного использования государственного имущества, а также развития санаторно-курортной и реабилитационной деятельности.

Министерству здравоохранения совместно с Государственным агентством по управлению государственным имуществом поручено передать институт управлению делами президента.

При этом учреждение передается с сохранением действующей штатной численности, условий оплаты труда, материально-технической базы и всего имущественного комплекса.

Управлению делами президента поручено провести государственную перерегистрацию института и выполнить необходимые организационные мероприятия.

Одновременно утрачивает силу постановление кабинета министров от 2 апреля 2024 года № 154, которым было утверждено положение об институте в системе Министерства здравоохранения.

Также отменяется пункт 8 постановления от 3 февраля 2026 года № 54, касающийся изменений отдельных решений в сфере здравоохранения по вопросам предупреждения коррупции.

Контроль за исполнением возложен на соответствующее управление администрации президента.