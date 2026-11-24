Под председательством управляющего делами президента Каныбека Туманбаева состоялось заседание коллегии с участием руководителей подведомственных организаций.

По итогам девяти месяцев 2026 года совокупные доходы подведомственных организаций управделами составили 28 миллиардов 30 миллионов 708,3 тысяч сомов. План выполнен на 117,8 поцента. Фактические доходы превысили плановый показатель на 4 миллиарда 244 миллиона 749,1 тысяч сомов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 6 миллиардов 448 миллионов 108,7 тысяч сомов, или на 29,9 процента.

Следует отметить, что на заседании коллегии были рассмотрены финансовые показатели за девять месяцев 2026 года. Как сообщалось ранее, по итогам десяти месяцев текущего года совокупные доходы подведомственных организаций достигли 31 миллиард сомов, что составляет около 97 процентов годового плана в размере 32 миллиарда сомов.

В 2026 году в структуру Управления делами вошли 10 новых учреждений, в результате чего общее количество подведомственных организаций достигло 43.

В ходе заседания коллегии Каныбек Туманбаев поручил усилить работу по цифровизации, внедрению современных цифровых решений, а также дальнейшему совершенствованию мобильного приложения «Түндүк».

Также отмечена необходимость сохранения достигнутой положительной динамики, повышения качества управления и дальнейшего укрепления финансовой устойчивости подведомственных организаций.