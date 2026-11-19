За девять месяцев 2026 года на потребительские нужды выдали 251 миллиард сомов займов — в пересчете на каждого жителя Кыргызстана это около 33,6 тысячи. На коммерческие банки пришелся 191 миллиард сомов кредитов, на микрокредитные организации — 60 миллиардов, говорится в данных Национального статистического комитета.

Сколько всего кредитов у кыргызстанцев

К концу сентября остаток задолженности перед коммерческими банками вырос с 506,9 миллиарда на начало года до 658,7 миллиарда сомов, прибавив 30 процентов. Портфель МКО увеличился на 20,1 процента — с 67,6 миллиарда до 81,2 миллиарда сомов.

Основная долговая нагрузка в банковском секторе сосредоточена на потребительском секторе. Кредиты физическим лицам достигли 410,9 миллиарда сомов, заняв 62,4 процента. По ипотеке — 75,8 миллиарда сомов.

Просроченная задолженность по кредитам в коммерческих банках на 1 октября достигла 19,9 миллиарда сомов, или 3 процента от общей суммы. В МФО объем просрочки достиг почти 7 миллиардов сомов, или 8,6 процента.

Всего коммерческие банки и МКО на 1 октября выдали 739,9 миллиарда сомов займов. При этом на потребительский сектор пришлось 44,6 процента всех новых кредитов.

Потребительский бум за девять месяцев

За девять месяцев финансовые институты страны выдали кредитов на 562,6 миллиарда сомов. Банки предоставили почти 470 миллиардов, а МКО — 92,6 миллиарда сомов.

На потребительские нужды за три квартала ушел 251 миллиард сомов:

Коммерческие банки выдали населению 191 миллиард сомов потребительских ссуд — это 40,6 процента от всей суммы кредитов.

МКО профинансировали потребителей на 60 миллиардов сомов, или 64,8 процента.

Второй по объему новых займов осталась оптовая и розничная торговля, куда влили 120,7 миллиарда сомов.

На сельское хозяйство пришлось 44,6 миллиарда сомов, на строительство — 33,8 миллиарда, на ипотеку — 33,2 миллиарда.

Где больше всего берут кредитов

В региональном разрезе больше всего кредитов числится за жителями Бишкека — 381,3 миллиарда сомов.

В тройке лидеров также Джалал-Абадская с показателем 58,9 миллиарда сомов и Чуйская области — 46 миллиардов.

Меньше всего кредитов набрали жители Нарынской (20,1 миллиарда сомов) и Таласской (21,15 миллиарда) областей.

Сколько заработали банки

За девять месяцев 29 коммерческих банков (26 действующих и 3 в стадии ликвидации) получили около 30,1 миллиарда сомов прибыли. Из них 24 заработали 30,3 миллиарда сомов, тогда как убытки четырех составили 228,3 миллиона.

Валовой доход банковского сектора составил 153,5 миллиарда сомов при расходах 123,3 миллиарда.

Кредитные организации (445 единиц) получили 6,2 миллиарда сомов прибыли.