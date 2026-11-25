В Кыргызстане более половины дел о мошенничестве в банковской сфере приостановлены. Такие данные следуют из озвученной депутатом Жогорку Кеенеша информации.

По словам Айсары Абдибаевой, из 1 тысячи 171 возбужденного уголовного дела о мошенничестве в банковской сфере и интернете 603 приостановлены, при этом до суда дошли всего 114. Об этом нардеп рассказала на заседании парламентского комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Первый заместитель главы МВД Адылбек Бийбосунов пояснил, что следователи приостанавливают дела из-за невозможности установить личности преступников.

«Их базы могут находиться в Украине, Малайзии, Камбодже, в любой стране. Для них нет границ. Проблема не только в Кыргызстане, такое есть и в более развитых странах», — сказал он.

Он добавил, что в МВД создано управление по борьбе с киберпреступностью, также через Интерпол ведется работа. Сейчас возмещается около 25 процентов ущерба, а после запуска единой антифрод-системы ситуация изменится.

Органами милиции заблокировано 58 тысяч 337 мошеннических звонков. Мобильные операторы с помощью антифрод-программ заблокировали более 52 миллионов звонков, поступивших из-за рубежа и 18 тысяч 913 звонков внутри страны.