Талантбек Иманакун уулу возглавил дирекцию по управлению курортами

Бывший заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу возглавил дирекцию по управлению деятельностью санаторно-курортных, оздоровительных и туристических объектов при управлении делами президента. Он указан директором учреждения на официальном сайте ведомства. Дата назначения не уточняется.

Об освобождении Талантбека Иманакун уулу от должности заместителя министра строительства стало известно 8 сентября. Его место занял Жыргалбек Медетканов, ранее руководивший департаментом жилищно-гражданского строительства при министерстве.

Талантбек Иманакун уулу в свое время работал в системе мэрии Бишкека. В 2016-2018 годах возглавлял управление землепользования и строительства, в 2018-2019 годах — управление муниципального имущества. Позже руководил столичным подразделением Госэкотехинспекции, городским управлением архитектурно-строительного контроля и департаментом государственного архитектурно-строительного контроля.

До этого дирекцию по управлению курортами возглавлял Данияр Токтотемиров.

Отметим, что дирекцию создали 25 марта 2024 года для управления и развития санаторно-курортных, оздоровительных и туристических объектов, переданных из ведения Федерации профсоюзов Кыргызстана. В январе 2026-го сообщалось, что на ее баланс поступили 15 из 16 объектов, включенных в согласованный перечень.

По словам Данияра Токтотемирова, в марте по одному объекту еще продолжался судебный процесс.