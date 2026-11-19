По итогам первой в истории трехсторонней встречи лидеров США, России и Китая опубликована декларация о мире.

В документе, в частности, отмечено, что стороны выступают за реформирование ООН, чтобы организация «могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии».

Три страны намерены увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки «на благо всех государств». Подтверждена важность стабильных энергопоставок.

Отмечено, что принцип согласия стран и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.

Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Несмотря на то что Дональд Трамп предлагал обсудить вопрос Украины на этом саммите, в декларации он не упоминается.