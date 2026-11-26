Международная организация шелка (International Network for Silk, INS) со штаб-квартирой в Китае официально учреждена Пекином.

Организация, созданная по инициативе властей КНР, стала первой международной научно-технической организацией в текстильном секторе. Ее цель состоит в укреплении сотрудничества в мировой шелковой промышленности.

Сейчас в организацию входят более 100 корпоративных членов из более чем 20 стран и регионов, которые являются основными производителями и потребителями шелка в мире.

INS будет функционировать как глобальная платформа для диалога, совместного использования ресурсов и интегрированного развития. Проект нацелен на углубление глобального сотрудничества в шелковой промышленности, а также на поддержку шелководства и шелкоткачества в развивающихся и менее развитых странах и регионах.

Производство шелка является для Китая культурно и экономически значимой отраслью. Государство входит в число крупнейших мировых производителей и экспортеров как шелка-сырца, так и готовых шелковых изделий.

В сентябре 2026 года КНР выпустила первую национальную директиву по стимулированию высококачественного развития традиционных классических отраслей, включая шелковое производство, чтобы повысить их международную значимость и занять более высокие позиции в глобальных цепочках создания стоимости.

Первая выставка традиционных классических отраслей открылась в Ханчжоу, на востоке Китая. Она посвящена производству такой традиционной для страны продукции, как шелк, чай, фарфор, вина, лекарства, ремесленные изделия.