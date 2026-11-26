На «Иркештаме» 80 процентов грузов идут транзитом через Кыргызстан
Около 80 процентов грузов, проходящих через контрольно-пропускной пункт «Иркештам» на кыргызско-китайской границе, следуют транзитом через территорию Кыргызстана в другие государства. Об этом председатель Государственной таможенной службы Улан Кимсанов сообщил в эфире «Биринчи радио».
По его словам, через «Иркештам» проходит значительный поток грузового транспорта, причем большая часть товаров предназначена не для внутреннего рынка Кыргызстана, а для дальнейшей доставки в соседние и более отдаленные страны.
В частности, грузы направляются в Узбекистан, Таджикистан, Иран, Азербайджан, государства СНГ и Евразийского экономического союза, а также в европейские страны.
Глава ГТС отметил, что по объему грузопотока «Иркештам» превосходит «Торугарт», однако структура перевозок через эти пункты различается.
Если через «Торугарт» осуществляется значительный объем импорта и экспорта, то «Иркештам» играет важную роль именно в международном транзите.
По словам Кимсанова, Кыргызстан обладает большим потенциалом для дальнейшего развития транзитных перевозок между Китаем и другими государствами.
Он также напомнил, что ранее пункты пропуска на кыргызско-китайской границе работали по ограниченному графику.
До 2020 года «Иркештам» и «Торугарт» функционировали 5 дней в неделю по 8 часов. В результате межгосударственных переговоров продолжительность их работы была увеличена.
В настоящее время «Иркештам» работает круглосуточно и без выходных, а «Торугарт» с китайской стороны функционирует 14 часов в сутки. При этом кыргызская сторона продолжает переговоры с Китаем о переводе «Торугарта» на круглосуточный режим.
Кимсанов подчеркнул, что расширение графика работы пограничных переходов, развитие инфраструктуры и цифровизация таможенных процедур создают дополнительные возможности для международных перевозчиков.
По его оценке, транзитное значение Кыргызстана в дальнейшем будет возрастать.