Переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа завершились. Трехсторонняя встреча в Шеньчжене продлилась полтора часа.

Журналисты, находящиеся на месте событий, отмечают, что лидеры стран не вышли с совместным заявлением для СМИ по итогам переговоров.

Делегации направляются в аэропорт. Дональд Трамп первым покинул встречу. Глава Китая проводил Владимира Путина до машины, и они еще немного пообщались.

В Кремле заявили, что текст совместного заявления сторон будет опубликован позже.







