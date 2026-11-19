Переговоры глав КНР, РФ и США завершились: заявлений для прессы не будет
Переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа завершились. Трехсторонняя встреча в Шеньчжене продлилась полтора часа.
Журналисты, находящиеся на месте событий, отмечают, что лидеры стран не вышли с совместным заявлением для СМИ по итогам переговоров.
Делегации направляются в аэропорт. Дональд Трамп первым покинул встречу. Глава Китая проводил Владимира Путина до машины, и они еще немного пообщались.
В Кремле заявили, что текст совместного заявления сторон будет опубликован позже.