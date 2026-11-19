В Китае началась трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры проходят в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на северо-западе Шэньчжэня.

Это первый в истории трехсторонний саммит глав Китая, России и США.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, президенты России и США и председатель КНР сидят за столом одни — в центре помещения установлен круглый стол, вокруг которого стоят три кресла. Путин сидит по правую руку от Си, а Трамп — по левую. Для членов делегаций трех стран установлены другие столы рядом.

СМИ отмечают, что Путин и Си Цзиньпин выбрали для трехсторонней встречи классические галстуки в темно-красных тонах, а Трамп выбрал для переговоров ярко-синий галстук.