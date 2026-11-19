Лидеры России, Китая и США готовы искать новые подходы для обеспечения лучшего будущего для всех. Об этом на первой в истории трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином заявил Дональд Трамп.

По его словам, на трехсторонней встрече реально творится история. Все заинтересованы в завершении украинского конфликта, отметил Трамп. Он предложил обсудить Украину, а также объединить усилия по нераспространению ядерного оружия.

«Сегодня мы обсудим проблему, которая обсуждается во всем мире. Война России и Украины. Мы уже обсуждали это с президентом Путиным, у нас было большое обсуждение. Это важная тема наших переговоров. Я сегодня рад общаться с вами, уважаемый Владимир, с вами председатель Си. Вы очень многого добились за эти годы.

Это один из прекраснейших городов, которые я видел за последние несколько лет. Для меня большая честь общаться сегодня с вами. Надеюсь, все мы добьемся больших результатов. Спасибо, спасибо большое», — сказал глава Белого дома.

Он также добавил, что Россия, США и КНР должны вести диалог в интересах всей планеты.

По его словам, три лидера имеют уникальную возможность обсудить сокращение количества ядерного оружия на Земле. США не допустят его появления у Ирана.

Кроме того, американский президент заявил о возможностях сотрудничества в защите суверенитета государств от глобалистских организаций, которые, по его мнению, пытаются выйти за пределы своих полномочий.

Отметим, что ранее заявлялось, что украинский вопрос не будет обсуждться на этой встрече.

После открытой части, которая длилась примерно 10 минут, переговоры Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдут в закрытом режиме. После их окончания лидеры сделают совместные заявления.