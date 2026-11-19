Россию, США и Китай объединяет «совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом в истории трехстороннем саммите лидеров указанных стран.

«Мы стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций, поэтому на наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права», — сказал он.

По его мнению, сторонам стоит обсудить глобальные, региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую.

«У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно включая конфликт на Украине», — указал Путин и добавил: «Наши народы способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире. Если будут конструктивно, по-партнерски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов».