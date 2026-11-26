Кыргызстан ведет переговоры с Китаем о переводе контрольно-пропускного пункта «Торугарт» на круглосуточный режим работы. Об этом председатель Государственной таможенной службы Улан Кимсанов сообщил в эфире программы «Открытый кабинет» на «Биринчи радио».

По его словам, кыргызская сторона уже обеспечивает работу пункта пропуска круглосуточно, однако китайская сторона пока придерживается 14-часового графика.

«С нашей стороны мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Китайская сторона на «Торугарте» работает по 14 часов ежедневно. Сейчас ведутся переговоры о переходе на круглосуточный режим», — рассказал Улан Кимсанов.

Он отметил, что еще до 2020 года пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам» на границе с Китаем работали всего 5 дней в неделю по 8 часов.

Благодаря межгосударственным переговорам удалось постепенно увеличить продолжительность их работы.

В настоящее время «Иркештам» функционирует круглосуточно, а на «Торугарте» со стороны Китая действует 14-часовой режим без выходных.

По словам председателя ГТС, расширение графика работы пограничных переходов позволило создать более благоприятные условия для грузоперевозчиков, импортеров и экспортеров. Помимо изменения режима работы, на «Торугарте» модернизировали инфраструктуру и внедрили электронные системы оформления грузов.

Кимсанов сообщил, что ранее техническая пропускная способность пункта составляла всего 160 грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях. После модернизации, по его оценке, она увеличилась до 2 тысяч автомобилей в сутки — до 1 тысячи на въезд и столько же на выезд.

Также сократилось время прохождения таможенных процедур. Если раньше оформление одного грузовика могло занимать 5–6 часов, то сейчас при наличии правильно подготовленных документов, по словам главы ГТС, оно может занимать менее 30 минут.

В настоящее время представители кыргызской таможенной службы продолжают переговоры с китайскими коллегами об увеличении продолжительности работы «Торугарта». Конкретные сроки перехода на круглосуточный режим пока не называются.