Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Нурбек Сатаров назначен полпредом президента в Нарынской области.

Алтынбек Эргешов освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу — он стал мэром Токмака.

Нурбек Сатаров родился 30 мая 1984 года. Ранее был акимом Ат-Башинского района Нарынской области, акимом Ала-Букинского района Джалал-Абадской области и вице-мэром Джалал-Абада.

С 16 октября 2023-го по 14 марта 2024 года был заместителем полномочного представителя главы государства в Нарынской области.

Сменились мэры двух городов.

Алтынбек Эргешов стал мэром Токмака. На посту он проработал с июля 2022 года.

Занимавший ранее этот пост Максат Нусувалиев 24 июня на глазах у чиновников и силовиков задержан по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Каныбек Адиев назначен мэром Каракола Иссык-Кульской области. Ранее он занимал должность акима Тюпского района.

Он сменил на посту мэра Тимура Мадярова, который назначен акимом Тюпского района.

С апреля 2022-го Тимур Мадяров занимал должность заместителя полномочного представителя главы государства в Баткенской области. Ранее возглавлял оперативное управление Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовая полиция), был экспертом отдела экспертизы решений президента и кабмина в администрации главы государства. Мэром Каракола стал 12 марта 2025 года.

Эльмир Досалиев избран заместителем председателя Бишкекского городского кенеша.

За его кандидатуру проголосовали 30 человек, против — 15.

Эльмир Досалиев 1984 года рождения, депутат 27-го, 28-го и 29-го созывов БГК, заместитель лидера фракции «Эмгек».

Бывший вице-спикер БГК Болот Ибрагимов ушел с должности в мае 2025-го.

Жогорку Кенеш освободил от должности судью Верховного суда Кыдыка Джунушпаева.

Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Кыдык Джунушпаев избран судьей Верховного суда в мае 2018 года.

Ранее стало известно, что он получил назначение в состав суда Евразийского экономического союза.

Суд ЕАЭС действует в Минске с 2015-го. В него входит по два судьи от каждой страны — участницы ЕАЭC, которых назначает Высший Евразийский экономический совет.

Также парламент досрочно освободил от должности судью Конституционного суда Латипа Жумабаева в связи с его смертью.

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Максим Лисицын покинул пост

Кыргызский футбольный союз решил не продлевать соглашение, срок которого истекает в конце июня. Вместе с Максимом Лисицыным сборную покинет и его тренерский штаб.

Российский специалист возглавлял сборную Кыргызстана один год. За это время команда играла в третьем отборочный раунде чемпионата мира по футболу 2026-го, что стало для команды историческим событием. Дальше сборная не смогла пройти.

Ректором Кыргызско-Российского Славянского университета избран Сергей Волков.

Его поддержали единогласно. Всего было три кандидата на должность.

С октября прошлого года Сергей Волков исполнял обязанности ректора университета.

Прежний и. о. ректора Денис Фомин-Нилов отработал в этой должности чуть больше года — с сентября 2023-го до октября 2024-го.

На заседании попечительского совета КРСУ также избран новый состав совета. Председателем стал заместитель главы кабинета министров Камчыбек Ташиев. Его заместителем утвержден председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков.

О кадровых перестановках с 16 по 20 июня читайте здесь.