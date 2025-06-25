Назначен новый мэр Токмака

Алтынбек Эргешов назначен мэром Токмака Чуйской области. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующее распоряжение в соответствии со статьей 47 Закона «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Фото пресс-службы АП КР. Алтынбек Эргешов

Алтынбек Эргешов занимал пост полномочного представителя президента в Нарынской области.

А занимавший ранее пост мэра Токмака Максат Нусувалиев освобожден от занимаемой должности так же распоряжением главы государства.

Напомним, что 24 июня на глазах у чиновников и силовиков, прямо во время совещания, мэр Максат Нусувалиев задержан по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.