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Общество

Экс-судья Верховного суда КР назначен в суд Евразийского экономического союза

Экс-судья Верховного суда Кыргызстана Кыдык Джунушпаев получил назначение в состав суда Евразийского экономического союза.

СМИ
Фото СМИ

Он занял эту должность согласно решению Высшего Евразийского экономического совета. Вчера в Минске (Беларусь) прошла церемония принесения присяги Кыдыка Джунушпаева.

Кыдык Джунушпаев в 1989 году окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «правоведение». Работал в различных госорганах республики. С 2018 года был судьей Верховного суда Кыргызстана.

Суд ЕАЭС действует в Минске с 2015 года. В него входят по два судьи от каждой страны – участницы ЕАЭC, которых назначает Высший Евразийский экономический совет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333812/
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