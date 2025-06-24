Экс-судья Верховного суда КР назначен в суд Евразийского экономического союза

Экс-судья Верховного суда Кыргызстана Кыдык Джунушпаев получил назначение в состав суда Евразийского экономического союза.

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Он занял эту должность согласно решению Высшего Евразийского экономического совета. Вчера в Минске (Беларусь) прошла церемония принесения присяги Кыдыка Джунушпаева.

Кыдык Джунушпаев в 1989 году окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «правоведение». Работал в различных госорганах республики. С 2018 года был судьей Верховного суда Кыргызстана.

Суд ЕАЭС действует в Минске с 2015 года. В него входят по два судьи от каждой страны – участницы ЕАЭC, которых назначает Высший Евразийский экономический совет.